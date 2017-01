NBA : Rudy Gobert mérite une place au All-Star Game, et ce n'est pas le seul

Rudy Gobert est-il un All-Star ? Sommes-nous chauvins ? Voilà deux des principales questions au moment de se demander quels sont les joueurs qui ont leur place sur le banc du prochain match des étoiles. Petit rappel des règles, tout d’abord. Après les votes pour les 5 majeurs dans les deux conférences Est et Ouest, dont les résultats polémiques ont été officialisés la semaine passée, les entraîneurs vont maintenant choisir leur banc de touche : deux arrières, trois joueurs du “frontcourt” (ailier, ailier fort ou pivot), et deux “wild cards”.

Il est l’heure de se mettre dans la peau d’un coach NBA et de vous présenter nos choix (en attendant les vrais).

Conférence Ouest

A l'arrière

Russell Westbrook (Thunder) : Besoin d’expliquer ? Il tourne à un triple-double de moyenne ! Il aurait dû figurer dans le cinq de départ, évidemment.

Klay Thompson (Warriors) : Il rentre toujours 21,1 points par match, il pourrait être encore plus haut dans n’importe quelle autre équipe, et il fait partie des meilleurs shooteurs de la ligue. Chris Paul aurait pu prendre cette place, mais le meneur des Clippers est blessé et ne pourra pas jouer en février.

A l'aile et à l'intérieur

Marc Gasol (Grizzlies) : Probablement le pivot le plus complet et le plus intelligent de la ligue. Il n’a peut-être pas les statistiques de DeMarcus Cousins, mais lui est le pilier d’une équipe qui gagne.

Draymond Green (Warriors) : Encore un Warrior ? 10,6 points, 8,6 rebonds et 7,6 passes décisives. La polyvalence et le sens du sale boulot de Green ont leur place. Tout ça fait aussi partie du basket, et il le fait mieux que personne.

Rudy Gobert (Jazz) : Oui, Rudy Gobert est un All-Star ! 12,9 points, 12,7 rebonds et 2,5 contres, ce sont des statistiques impressionnantes. Pas assez de points ? Ben Wallace a été sélectionné 4 fois au milieu des années 2000 lorsqu’il était le cœur des Pistons, et il n’a jamais marqué plus de 10 points par match. Gobert est son successeur, avec quelques points et 13 centimètres de plus.

Le All-Star Game est une farce défensive, alors que c’est pourtant cet aspect du jeu qui compte souvent le plus dans les grands matches. La défense est essentielle dans le basket, et le pivot des Bleus fait maintenant partie des meilleurs dans le domaine. Si l’idée est de faire venir les meilleurs joueurs de basket, ceux qui apportent quelque chose de vital à leur équipe, Gobert a bien sa place parmi les All-Stars. Sans compter que le Français peut aussi assurer le show près du panier !

Wild cards

Gordon Hayward (Jazz) : Meilleur scoreur du Jazz (22,1 pts) depuis Karl Malone, Hayward est le leader offensif d’une équipe qui pointe à la cinquième place à l’Ouest.

Zaza Pachulia (Warriors) : Les joueurs ne prennent visiblement pas très au sérieux les sélections du All-Star Game. Cette année, ils avaient le droit de voter pour les titulaires. Résultat : 282 joueurs cités. Le public voulait Zaza Pachulia, et les joueurs semblent vouloir voter n’importe comment. Alors autant rendre la parole aux supporters. Zaza Pachulia est un All-Star ! (Désolé DeMarcus Cousins, cette place était pour toi, mais tes collègues ont tout gâché)

Conférence Est

A l'arrière

Isaiah Thomas (Celtics) : Tout est expliqué ici. Les grands joueurs vont au All-Star Game.

Kyle Lowry (Raptors) : Même si les Raptors sont discrets, Lowry reste le métronome de la deuxième équipe de l’Ouest, avec 22,1 points et 7 passes décisives par rencontre.

A l'aile et à l'intérieur

Joel Embiid (76ers) : De la hype ? Non. 19,8 points, 7,8 rebonds, 2,5 contres par match, ce n’est pas de la hype. Surtout, Embiid a réussi l’impossible : ramener de l’espoir à Philadelphie. Le tout avec le sourire.

Paul George (Pacers) : La saison n’est pas aussi brillante que prévu (22,2 pts, 6 rbds, 3,2 pds), mais George reste un des ailiers les plus complets et les plus brillants de toute la ligue.

Kevin Love (Cavaliers) : Titré et serein, l’intérieur a définitivement trouvé son rôle à Cleveland. Il tourne même à un double-double (20,5 pts, 10,9 rbds) de moyenne.

Wild cards

John Wall (Wizards) : C’était difficile à imaginer il y a encore un mois, mais les Wizards sont parmi les équipes en forme de l’Est. Wall semble enfin avoir trouvé comment jouer avec ses coéquipiers. Cela valait bien une récompense.

Paul Millsap (Hawks) : Malgré des rumeurs de transfert, l’intérieur reste le meilleur marqueur des Hawks (17,9 pts), et son équipe est quatrième à l’Est.