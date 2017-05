NBA - San Antonio: Kawhi Leonard toujours incertain pour le match 3 contre les Golden State Warriors

Le joueur-vedette des San Antonio Kawhi Leonard a assuré vendredi que sa cheville gauche allait mieux, tout en admettant qu'il n'était pas encore sûr de pouvoir participer au match N.3 de la finale de conférence Ouest samedi contre Golden State. "Cela va mieux, cela s'améliore jour après jour (...) On va voir comment je me sentirai (samedi), c'est vraiment au jour le jour", a expliqué Leonard après avoir reçu des soins vendredi matin.

Le meilleur marqueur des Spurs (27,7 points par match de playoffs) s'est tordu la cheville gauche lors du match 1 face à Golden State. En son absence, les Spurs avaient coulé jusqu'à gaspiller une avance de 25 points et laisser la victoire aux Warriors (113-111). Cette cheville avait déjà été touchée lors de la série précédente, face à Houston. Mercredi, Golden State a écrasé San Antonio, privé de Leonard, 136-100 dans le match 2 et mène 2 à 0 avant les deux prochains matches, samedi et lundi, qui auront lieu dans la salle des Spurs.