NBA - Transferts: DeMarcus Cousins quitte les Kings pour rejoindre Anthony Davis chez les Pelicans !

DeMarcus Cousins et Sacramento, c’est terminé. Selon le toujours très bien informé Adrian Wojnarowski (Yahoo! Sports), le pivot a été envoyé chez les Pelicans avec son coéquipier Omri Casspi.

En échange, les Kings devraient recevoir Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway, un choix du 1er tour de la Draft 2017 et un choix du 2e tour, toujours en 2017. Selon ESPN, le choix du 1er tour est protégé s’il est dans le Top 3. Sacramento aura donc au mieux le 4e choix de la Draft s’il vient des Pelicans. David Aldridge (NBA.com) rapporte que les Kings ont aussi demandé le choix du 1er tour des Pelicans en 2019. Une requête refusée.

Avant même d’être officialisée, la nouvelle a commencé à circuler dès la fin du All-Star Game. Cousins était même devant la presse lorsqu’il a été prévenu. Et son sourire en disait long.

" J’adore la Nouvelle Orléans”, a-t-il lancé, alors que la question portait sur son week-end de All-Star. "

Sacramento en reconstruction totale

En sept saisons à Sacramento, Cousins a tourné à 21,1 points et 10,8 rebonds de moyenne. Mais sur le plan collectif, la franchise n’a jamais atteint les playoffs. Les dirigeants ont donc décidé de tourner la page, quitte à recevoir une maigre compensation. Ils n’étaient visiblement pas prêts à faire signer un énorme contrat à Cousins, et encore moins à risquer de le perdre pour rien à l’été 2018.

Les Kings repartent donc encore à zéro. Shooteur d’élite à la fac, Hield est pour le moment à la peine en NBA, avec 8,6 points par rencontre et 36,9% de loin. Evans est un ancien de la maison, rookie de l’année 2010, mais incapable de confirmer vraiment depuis. Il sera libre l’été prochain. Galloway pourrait être coupé, puisque les Kings ont trop de monde dans l’effectif à la suite de cet échange.

Deux joueurs tournent à plus de 25 points et 10 rebonds par match cette saison. Ils portent désormais tous les deux le maillot des Pelicans. Anthony Davis (27,7 pts, 11,9 rbds) et DeMarcus Cousins (27,8 pts, 10,6 rbds) vont former une raquette en or massif. Le plus dur va être de s’accorder. Dans une NBA de plus en plus tournée vers le tir de loin, cet assemblage est atypique, même si les deux hommes peuvent s’écarter du cercle. La fin de saison va en tout cas être scrutée de près en Louisiane.