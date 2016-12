NBA - Westbrook exclu, les Cavs un peu trop détendus : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Ca a failli mal finir pour Cleveland

Le choc de la nuit opposait les Cavaliers, 1ers à l'Est, aux Celtics, 3es, à la Quicken Loans Arena de Cleveland. Sur leur parquet pour la dernière d'une année historique, les champions en titre ont fait le boulot pendant trois quarts-temps, histoire de mener de 18 points. Et puis LeBron James et les siens ont débranché et laissé revenir Boston à un petit point à moins d'une minute de la fin. Mais grâce à Richard Jefferson et surtout à Kyrie Irving, 32 points et 12 passes malgré une alerte à la cuisse, les Cavs ont arraché leur 24e victoire de la saison (124-118). Malgré ce succès, LBJ n'a pas du tout apprécié sa soirée. "J'ai été catastrophique. J'ai été mauvais dans tous les aspects de mon jeu et c'est inacceptable". 23 points (à 50% au tir), 11 passes et 8 rebonds. C'est ça une soirée "catastrophique" pour le "King".

Le joueur : Russell Westbrook

Deux fautes techniques en dix secondes, aucune passe décisive pour la première fois en trois ans... Oui, Russell Westbrook est une nouvelle fois le joueur de la nuit. Mais sans doute pas pour les raisons que vous imaginiez. Le meneur du Thunder a probablement connu son pire match de la saison la nuit dernière sur le parquet de Memphis, où son équipe a pris une bonne fessée (114-80). Et ce notamment parce que Westbrook, bien muselé par les Grizzlies, a été exclu en milieu de 3e quart-temps après quelques échanges verbaux avec un arbitre. Ce qui a fait dire à "Russ" après la rencontre qu'il n'est "pas arbitré comme les autres joueurs". Un petit syndrome Calimero pour "Monsieur triple-double" ?

La stat : 14

Comme le nombre de défaites des Lakers sur leurs 16 matches disputés en décembre... Après un début de saison surprenant et prometteur (ils présentaient un bilan à l'équilibre de 10 victoires pour 10 défaites après 20 rencontres), les Angelinos de Luke Walton n'avancent plus (12v-24d). Et ils ont même été battus la nuit dernière, sur leur parquet, par Dallas, avant-dernier de la conférence Ouest (89-101). Ce bilan calamiteux a fait dégringoler les Lakers au 12e rang à l'Ouest. Et, à moins d'un rebond dans les prochaines semaines, les espoirs de playoffs se sont d'ores et déjà évaporés.

Les Français : Fin de série pour Gobert

Après onze double-double consécutifs, Rudy Gobert est resté coincé à neuf points (pour 13 rebonds) dans la victoire facile du Jazz contre Miami. De son côté, Nicoals Batum a encore frôlé le triple-double avec 16 points, 13 rebonds et 8 passes dans la victoire de Charlotte contre Miami. Sur les cinq derniers matches, l'ailier des Hornets tourne à 20,6 points et 8,6 rebonds de moyenne.

L'action

Séquence "bashorama" à la Q Arena.

L'image

Kemba Walker s'est montré un peu trop confiant. Ce qui devrait lui valoir une place de choix dans le prochain Shaqtin' A Fool.

Les scores de la nuit

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics : 124-118

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder : 114-80

Charlotte Hornets - Miami Heat : 91-82

Phoenix Suns - Toronto Raptors : 99-91

Utah Jazz - Philadelphie Sixers : 100-83

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks : 89-101