Nouveau coup dur pour les Clippers: Chris Paul blessé et opéré

Une deuxième star en moins chez les Clippers. Déjà privée de Blake Griffin, la franchise de Los Angeles a perdu pour six à huit semaines son autre star Chris Paul qui s'est blessé au pouce gauche, a-t-elle annoncé mardi. Paul s'est blessé lundi lors de la victoire de son équipe face à Oklahoma City (120-98). Il avait dû quitter ses coéquipiers dès le 2e quart-temps en se tenant la main après un duel avec Russell Westbrook, le meneur d'Oklahoma City.

L'encadrement médical des Clippers avait initialement estimé qu'il s'agissait d'une simple entorse, mais les examens réalisés mardi matin ont montré qu'un ligament était touché et nécessitait une intervention chirurgicale programmée mercredi. Paul, 31 ans, tourne à des moyennes de 17,5 points, 9,7 passes et 5,3 rebonds par match cette saison. Il a déjà subi une opération pour une blessure similaire en 2012 et s'était fracturé la main droite lors des play-offs 2016.

Bilan largement négatif sans Paul et Griffin

Si la durée de son absence est confirmée, "CP3" manquera 17 à 26 matches de saison régulière, mais il sera rétabli pour les play-offs.Les Clippers, 4e de la conférence Ouest (29 v-14 d), sont privés depuis le 20 décembre de Blake Griffin qui a subi une arthroscopie du genou gauche.

Griffin, 21,2 points et 8,8 rebonds par match, a repris l'entraînement physique et ne devait pas initialement rejouer avant février, mais la blessure de Paul pourrait changer la donne. Lorsqu'ils sont privés de Paul et Griffin, comme cela a été le cas à douze reprises depuis novembre 2015, les Clippers affichent un bilan largement négatif de trois victoires pour neuf défaites.