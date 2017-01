Nouveau faux-pas pour San Antonio, Gobert surpuissant : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : San Antonio rechute

San Antonio s'est une nouvelle fois fait surprendre. Pour la deuxième fois en quatre jours, les Spurs se sont inclinés face à un adversaire largement à leur portée, Phoenix, vainqueur 108 à 105 de leur duel délocalisé à Mexico. Battu à domicile par Milwaukee mardi (109-107), San Antonio a chuté d'encore plus haut, cette fois face au 14e de la conférence Ouest. Les Spurs semblaient pourtant maîtriser leur sujet, puisqu'ils comptaient onze points d'avance peu avant la fin de la troisième période. Mais ils se sont effondrés lors de la 4e période, en particulier dans le "money time" où ils ont multiplié les mauvais choix et erreurs à l'image de Pau Gasol qui a manqué deux lancers francs ou de Danny Green qui n'a pas fait mouche sur un shoot ouvert à trois points.

Kawhi Leonard a pourtant marqué 38 points, nouveau record personnel, et Tony Parker en a ajouté 14, mais les Spurs sont tombés sur Devon Booker, en feu. A 20 ans, l'arrière a marqué 39 points pour le deuxième match de suite et égalé ainsi son record personnel datant de jeudi, déjà à Mexico. "Les Suns ont très bien joué le coup. Ils sont restés agressifs pendant 48 minutes et ils ont exploité nos erreurs comme le prouvent les 20 points qu'ils ont marqué sur nos pertes de ballon", a résumé Gregg Popovich. Malgré cette deuxième défaite en trois matches, l'entraîneur des Spurs reste serein: avec 31 victoires et neuf défaites, son équipe, 2e de la conférence Ouest, affiche le deuxième meilleur bilan de son histoire à ce stade de la saison.

Le joueur : DeAndre Jordan explose les Lakers

DeAndre Jordan a une nouvelle fois fait le show pour la sixième victoire consécutive des Clippers. Le pivot a signé ses 24 points (12 sur 13 au tir) et 21 rebonds en 35 minutes de jeu et a largement contribué à la victoire des siens faces aux Lakers (113-97).

La stat : Washington maître à domicile

Les Wizards ont signé un onzième victoire consécutive à domicile grâce à leur victoire face à Philadelphie (109-93).

Les Français : Gobert monstrueux

Le choc entre deux des stars françaises de la NBA, Rudy Gobert et Evan Fournier, n'a pas eu lieu puisque l'arrière d'Orlando n'a pas pu jouer en raison de la blessure au talon droit qui l'empoisonne depuis plusieurs semaines. Gobert a frappé fort avec ses 19 points, 19 rebonds et deux contres, à quelques heures de la fin des votes pour le All Star Game, l'un de ses objectifs de la saison. Le Jazz est venu à bout du Magic 114 à 107 et a consolidé sa 5e place à l'Ouest (26 v-16 d), tandis qu'Orlando reste coincé à la 12e place à l'Est (17 v-25 d).

Les résultats de la nuit

Washington - Philadelphie : 109 - 93

Utah - Orlando : 114 - 107

Phoenix - San Antonio : 108 - 105

Chicago - La Nouvelle-Orleans : 107 - 99

LA Clippers - LA Lakers 113 - 97