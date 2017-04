Qualifiés, les Spurs peuvent remercier Parker et Leonard

Grizzlies – Spurs : 96-103

San Antonio remporte la série 4-2

Les Grizzlies étaient à quatre minutes d’arracher un match 7 cette nuit. La peau de l’ours, ils l’ont eux même vendu aux Spurs en négociant de manière catastrophique les dernières possessions de la rencontre. San Antonio a pris une première fois l’avantage grâce à panier à trois-points de Patty Mills à un poil plus de trois minutes du buzzer final (92-90). Moment choisi par Kawhi Leonard et Tony Parker pour boucler la série. Le premier nommé a délivré trois passes décisives – vraiment décisives – dans les cent-vingt dernières secondes. Il a profité de toute l’attention défensive portée sur lui pour servir ses camarades démarqués. D’abord David Lee puis Parker, par deux fois. Le Français a même remonté le temps en inscrivant 6 de ses 27 points (11/14 aux tirs) en fin de match. Victoire des Spurs par K.O. Les Texans se sont fait peur par moment sur cette série mais ils passent finalement le premier tour. Ils retrouveront les Houston Rockets en demi-finale de Conférence.

Bucks – Raptors : 89-92

Toronto remporte la série 4-2

Les Raptors se sont encore fait peur. Alors qu’ils tenaient le match, et donc la qualification, entre leurs mains, ils ont gaspillé une avance de 25 points. Sans un dernier coup d’accélérateur (un 9-0) initié par Cory Joseph dans les deux dernières minutes, Toronto allait droit vers le match 7. Mais les coéquipiers de DeMar DeRozan (32 pts) ont finalement résisté à la charge menée par Giannis Antetokounmpo (34 pts, 9 rbds). Comme l’an dernier, les Canadiens ont eu du mal à débuter leur campagne de playoffs. Ils ont évité le pire, certes, mais ils vont devoir se ressaisir. Car c’est désormais avec l’ogre des Cleveland Cavaliers qu’ils vont croiser le fer au prochain tour. Une tâche hautement plus compliquée, voire impossible. Mais ils n’auront au moins plus la pression qui accompagne le statut de favori, un rang qu’ils ont décidément du mal à assumer.