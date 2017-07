Rose à Cleveland : Tous les MVP depuis 2009 sont réunis aux Warriors ou aux Cavs (sauf Westbrook)

Outre Russell Westbrook, récompensé cette saison et qui évolue au Thunder d'Oklahoma City, ils sont donc quatre réunis sous deux maillots. LeBron James (MVP en 2009, 2010, 2012 et 2013) et Derrick Rose (MVP en 2011) à Cleveland, Stephen Curry (MVP en 2015 et 2016) et Kevin Durant (MVP en 2014) à Golden State.