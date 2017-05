Rudy Gobert sélectionné dans la All-NBA Second Team

Rudy Gobert est récompensé de sa très bonne saison en étant élu dans la All-NBA second team. Le pivot du Utah Jazz est retenu pour la première fois dans une équipe All-NBA de sa carrière, une belle consécration pour sa quatrième saison dans la ligue nord-américaine. Il manque même la première équipe-type de la saison pour seulement quatre votes. Avec sa onzième sélection dans la All-NBA First Team, LeBron James égale Kobe Bryant et Karl Malone au sommet de l'histoire de la ligue.

