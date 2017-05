Si les Spurs veulent s'en sortir, Leonard va avoir besoin d'aide

Ces dernières années, le collectif était au cœur du succès des Spurs. Ils sont désormais en passe de devenir l’équipe d’un seul homme. Mais pas n’importe lequel. Kawhi Leonard. L’un des meilleurs joueurs du monde. Et même le plus fort selon son coach, Gregg Popovich. Le plus jeune MVP de l’histoire franchit cap sur cap, saison après saison. Il a gagné sa place parmi le gratin.

Son duel avec James Harden, autre superstar, en est d’autant plus intéressant sur ce second tour des playoffs qui oppose San Antonio et Houston. Cependant, il y a des chances que le formidable attaquant qu’est Harden et le défenseur d’élite qu’est Leonard (devenu lui aussi un scoreur très efficace) se neutralisent plus ou moins sur l’ensemble de la série. Non, la différence, elle devrait se faire ailleurs. D’autres secteurs du jeu. Ou d’autres hommes.

Nous savons déjà ce que les stars vont faire“, notait le barbu au sujet de son opposition avec Leonard. “Cette série va se jouer sur les joueurs de complément. Ceux qui vont élever leur niveau de jeu et marquer des paniers importants.”

Après le premier match largement remporté par Houston à San Antonio (126-99), l’identité de ces facteurs X était connue : Trevor Ariza (23 pts, 5 tirs à trois-points inscrits), Clint Capela (20 pts et 13 rbds) et Ryan Anderson (16 pts) d’un côté… et personne de l’autre ? Tout s’est finalement passé exactement comme Harden l’avait prévu. Le maestro a mis ses camarades sur orbite en délivrant 14 passes décisives. Il a ajouté 20 points. Kawhi Leonard lui a répondu avec 21 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Mais, à l’inverse de son adversaire, ce dernier était isolé. Esseulé. Les Rockets ont défendu Leonard comme s’il était le seul danger. La seule menace offensive digne de ce nom. Et les Spurs leur ont donné raison. Illustration avec ces trois actions.

La première possession du match pour les Texans. Peut-être la plus parlante. Leonard attaque le cercle et les CINQ joueurs de Houston ont tous le regard fixé sur lui au moment où il se rapproche de la raquette. Ariza a été pris de vitesse mais tous ses coéquipiers sont plus ou moins venus en aide. Quitte à abandonner complètement leur vis-à-vis. Tony Parker, Danny Green et LaMarcus Aldridge sont absolument seuls à l’opposé. Pour l’anecdote, Leonard a planté ce panier à un contre cinq.

La deuxième action est un pick-and-roll classique impliquant la star des Spurs et David Lee. Ce qui est intéressant, c’est de remarquer l’espace alloué par James Harden – qui s’apprête à bloquer la pénétration de Leonard – à Danny Green, pourtant réputé pour son adresse extérieure. Idem du côté opposé du mouvement offensif. Patrick Beverley a laissé trois ou quatre mètres à Parker, posté dans le corner. Green, qui cale à seulement 27% de réussite à trois-points depuis le début des playoffs, a manqué le tir ouvert derrière l’arc sur cette séquence.

Et enfin, sur cette dernière attaque choisie, un pick-and-pop entre Aldridge et Leonard. L’intérieur des Spurs était considéré comme une gâchette redoutable à mi-distance il n’y a pas si longtemps. Pourtant, cela n’empêche pas Anderson (numéro 3) d’ignorer Aldridge pour encore une fois couper la route du porteur de balle. Leonard a été une nouvelle fois contraint de lâcher la gonfle. Son partenaire a raté sa cible.

LaMarcus Aldridge porté disparu

Ces trois actions résument en partie les problèmes des éperons cette saison. Ils ont effectivement gagné 60 matches en saison régulière, ce qui laisserait supposer qu’ils possèdent l’un des effectifs les plus complets de la NBA. Mais c’est une idée quelque peu erronée. Les fondamentaux collectifs des Spurs, l’expérience du groupe et le talent de Leonard ont permis à la franchise de traverser l’année tranquillement face à des adversaires bien moins préparés. Mais en playoffs, l’équipe montre ses lacunes.

Les Rockets sont mieux construits, par exemple. Mike D’Antoni a articulé son système autour de James Harden et tous les joueurs de complément ont un profil qui colle parfaitement avec le style de leur leader. Ce n’est pas le cas aux Spurs. Les Texans ont besoin d’autres attaquants “crédibles”. Comprendre ici un ou deux joueurs capables d’étirer la défense – et d’éviter ainsi que cinq hommes se concentrent sur Leonard à chaque fois qu’il attaque le panier.

Il manque un créateur à même de secouer l’adversaire balle en main et de créer des brèches. Un Mike Conley par exemple. Tony Parker a très bien joué le rôle de l’agresseur surprise lors du premier tour contre Memphis. Il est même le deuxième meilleur marqueur de son équipe depuis le début des playoffs (15,6 pts). Et c’est presque anormal. Car à bientôt 35 balais, il est injuste de demander à TP de faire la différence soir après soir. D’autres hommes doivent hausser leur niveau de jeu, à commencer par Aldridge, paumé dans le match 1 (4 points à 2/7).

Il ne s’agit toutefois que d’un match. Les Spurs ont raté des tirs qu’ils mettent habituellement et les Rockets ont clairement été en réussite (22 tirs à trois-points inscrits). Surtout, avec un joueur aussi fort que Kawhi Leonard, lui aussi maladroit ce soir-là, tout est possible. Il l’a déjà prouvé. Mais il lui faudra clairement du soutien si San Antonio entend vraiment jouer le titre cette saison.