Steve Kerr fera le déplacement les Warriors à San Antonio pour le match 3 samedi

"Il fera le déplacement", a expliqué Bob Myers à la station de radio locale 95,7 The Game, sans préciser si Kerr dirigera, ou non, son équipe.

Kerr, 51 ans, a laissé la direction des Warriors à son adjoint Mike Brown, ancien entraîneur des Lakers et de Cleveland, après le match 2 du 1er tour des playoffs contre Portland mi-avril. Il souffrait de violents maux de tête, conséquences d'une opération du dos qui s'était mal passée en juillet 2015. Durant l'intervention, il avait été victime d'une fuite du liquide céphalo-rachidien, nécessitant une nouvelle intervention durant l'été 2015 et une autre début mai.

Kerr a fait son retour à l'entraînement cette semaine et a suivi, en spectateur, les deux premiers matches (113-111 et 136-100) de la finale de conférence Ouest, tout en intervenant et donnant ses consignes avant les matches, puis à la pause.

Golden State mène 2-0 face aux Spurs avant le match 3 qui aura lieu samedi à San Antonio.