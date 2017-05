Un Ginobili immortel sauve les Spurs malgré la blessure de Leonard

Spurs – Rockets : 107-110

San Antonio mène la série 3-2

Manu Ginobili a beau avoir 39 balais et trois cheveux sur le caillou, il répond toujours présent quand son équipe a besoin de lui. Parce qu’il a aussi la classe mondiale. Même au crépuscule de sa carrière. Le vétéran argentin, qui paraissait pourtant tellement usé depuis le début des playoffs, est soudainement sorti de son siège de futur retraité (sur le banc) cette nuit. Un peu à l’image de la toute dernière action du match, quand Ginobili est venu contrer l’ultime tentative à trois-points de James Harden pour préserver le succès de San Antonio en prolongation. Immortel.

En plus de sa défense décisive, il a inscrit 12 points. Des paniers précieux pour les Texans toujours à la recherche de solutions offensives pour épauler Kawhi Leonard. Surtout que la star était scotchée sur le banc pendant toute la prolongation et une partie du quatrième quart temps. Touché à la cheville et au genou, Leonard n’a pas pu avoir son rendement habituel dans les moments chauds même s’il a tout de même terminé la partie avec 22 points et 15 rebonds au compteur. Sans lui, les Spurs se sont tournés vers Patty Mills (20 pts) et Jonathon Simmons (12). Mais aussi Danny Green, auteur des paniers le plus important de la rencontre dans les toutes dernières secondes. Juste avant que Ginobili éteigne Harden.

Avec ce succès, les Spurs prennent une option importante sur la qualification. Mais l’état de santé de Kawhi Leonard inquiète. Le All-Star a tout même déjà assuré qu’il serait présent pour le Match 6 à Houston disputé dans la nuit de jeudi à vendredi.