Un quart temps de dingue des Warriors, les débuts de Cousins : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Le quart-temps de folie des Warriors et de Curry

Stephen Curry et les Warriors ont pris feu dans le troisième quart-temps ! Face à des Clippers qui n'ont pu que constater les dégâts, Golden State a planté 50 points en 12 petites minutes au retour des vestiaires. Durant ce quart-temps de folie, Stephen Curry a notamment eu un sérieux coup de chaud. L'arrière a planté 20 de ses 35 points au troisième quart temps. S'il a réussi 6 de ses 10 tirs à trois points dans cette rencontre, il termine aussi son match avec 7 rebonds et 5 passes.

Au final, Golden State s'est offert le scalp de Clippers, qui l'avaient maltraité au deuxième quart-temps (18-37). Kevin Durant (25 pts, 15 rbds, 7 pds) et Klay Thompson (18 pts) ont parfaitement épaulé Curry. Pour les Clippers qui attendent avec impatience le retour de Chris Paul, Blake Griffin a manqué d'adresse (12 pts à 3 sur 13 au tir, 5 rbds, 8 pds).

Le joueur : James voit triple

LeBron James s'est occupé de presque tout face aux Knicks ce jeudi soir. Si Kyrie Irving s'est illustré (23 pts, 6 pds) tout comme Kyle Korver (20 pts), l'Elu a signé un nouveau triple double avec 18 points, 13 rebonds, 15 passes mais aussi 3 contres. C'est son sixième de la saison. Dans son sillage, Cleveland a déroulé (119-104).

La stat : 56

On attendait avec certaine envie de les voir côte à côte sur le parquet. DeMarcus Cousins et Anthony Davis ont joué leur premier match ensemble pour les Pelicans. Les deux ont compilé 56 points. Transféré juste après le All Star Game, Cousins a brillé avec 27 points, 14 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 4 contres. Davis n'a pas été en reste (29 points, 9 rbds). Mais la Nouvelle Orléans a quand même subi la loi de Houston (99-129), grâce notamment aux 27 points de Lou Williams – auteur d'un joli 7 sur 11 de loin pour fêter son arrivée aux Rockets -.

La décla :

Interrogé sur la vision du management des Knicks, Carmelo Anthony n'a pas caché qu'il ne comprenait pas ses dirigeants alors que New York n'a finalement pas fait de trade avant la fin de la "trade deadline".

" Pour être honnête avec vous, non. Je pensais qu'ils allaient bouger avant la fin de la période de transferts. Je pensais qu'il y avait un plan. "

L'image :

Le tweet qui nous a amusés

Les Français :

Après le break pour le All Star Weekend, Evan Fournier est reparti du bon pied (20 pts). Mais il n'a pu empêcher la défaite d'Orlando contre Portland (103-112). Nicolas Batum a connu un peu la même histoire. Malgré ses 18 points, 6 rebonds et 3 passes, Charlotte a chuté à Detroit (114-108).

Evan Fournier (Magic) : 20 pts, 5 rebonds, 2 passes

Nicolas Batum (Charlotte) : 18 pts, 6 rbs et 3 pds

Joakim Noah (New York) : DNP

Alexis Ajinça (La Nouvelle-Orléans) : DNP

Les scores

Golden State - LA Clippers 123 - 113

Sacramento - Denver 116 - 100

Detroit - Charlotte 114 - 108 a.p.

La Nouvelle-Orleans - Houston 99 - 129

Orlando - Portland 103 - 112