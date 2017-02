Westbrook a remis ça, Toronto s’accroche : ce qu'il faut retenir de la nuit NBA

Le match : les Raptors n’ont rien lâché contre les Hornets (90-85)

Voilà une victoire qui va faire du bien. En pleine recherche de rythme, les Raptors se sont une nouvelle fois retrouvés menés à l’entame du dernier quart. Et de 17 points (58-75) ! Sauf que Kyle Lowry (21 pts) a pris les choses en main, avant que DeMarre Carroll n’assomme Charlotte avec le trois point de la victoire à 7 secondes du buzzer. Toronto a débuté le dernier quart par un 20 à 2 en moins de cinq minutes. Les deux équipes ont ensuite bagarré jusqu’aux derniers instants. L’apport des jeunes Jakob Poeltl, Norman Powell (17 pts) et Cory Joseph a aussi bien relancé les Canadiens.

Les Hornets vont nourrir pas mal de regrets. Après un troisième quart remporté 34-14, avec une adresse de 77%, ils étaient en position de force, avec un Frank Kaminsky à 27 points, et Kemba Walker à 24 unités. Mais le meneur a été privé de ballons en fin de match, et ses coéquipiers n’ont pas réussi à boucler l’affaire.

Le joueur : Westbrook ajoute un triple-double et les Knicks à son tableau de chasse

Carmelo Anthony avait commencé fort avec 19 points dans le premier quart, mais c’est finalement son adversaire du soir qui lui pique la victoire et le titre de joueur de la nuit. Russell Westbrook a encore mis son nom partout sur la feuille de stats : 38 points, 14 rebonds et 12 passes décisives. De quoi lui offrir son 27e triple-double de la saison. Oscar Robertson (41) et Wilt Chamberlain (31) sont les seuls à avoir fait mieux sur une campagne complète.

Les performances folles du meneur d’OKC continuent d’éclipser d’autres joueurs qui réalisent pourtant aussi des prouesses. Isaiah Thomas en a encore mis 33 pour faire gagner les Celtics, James Harden (38 pts, 12 rbs, 12 pds) et Eric Bledsoe (25 pts, 10 rbds, 13 pds) ont également terminé en triple-double, et Andrew Wiggins a atteint la barre des 40 points pour la deuxième fois de rang.

La stat : 0

Comme le temps en secondes où les Rockets ont eu l’avantage dans leur défaite contre Miami. Porté par le trio Hassan Whiteside (23 pts, 14 rbds) – Gordan Dragic (21 pts, 5 pds) – Dion Waiters (23 pts, 9 rbds, 7 pds), les Floridiens ont mené pendant tout le match, pour s’imposer 117-109 et mettre fin à une série de deux défaites. James Harden a tout donné (38 pts, 12 rbs, 12 pds), mais son équipe a été beaucoup trop maladroite de loin (13/40) pour prétendre à la victoire. C’est la première fois de la saison que les Rockets ne mènent pas une seule fois dans un match.

Les Français : Seraphin et Ajinca restent dans le cinq majeur

Belle soirée pour deux intérieurs tricolores trop souvent envoyés sur le banc. Pour la deuxième fois de suite, Alexis Ajinca et Kevin Seraphin ont débuté le match de leur équipe sur le parquet. Le premier a même signé un double-double dans la victoire des Pelicans sur Memphis (95-91). Pas mal pour un joueur qui n’avait eu droit qu’à trois minutes de temps de jeu en janvier.

Tony Parker (Spurs) : 5 pts, 8 pds, 2 int en 23 mns

: 5 pts, 8 pds, 2 int en 23 mns Rudy Gobert (Jazz) : 13 pts, 12 rbds, 3 contres en 32 mns

: 13 pts, 12 rbds, 3 contres en 32 mns Evan Fournier (Magic) : 9 pts, 5 rbds, 5 pds, 1 int en 34 mns

: 9 pts, 5 rbds, 5 pds, 1 int en 34 mns Nicolas Batum (Hornets) : 10 pts, 4 rbds, 5 pds, 2 int, 1 contre en 31 mns

: 10 pts, 4 rbds, 5 pds, 2 int, 1 contre en 31 mns Kevin Seraphin (Pacers) : 4 pts, 3 rbds, 1 pd en 27 mns

: 4 pts, 3 rbds, 1 pd en 27 mns Alexis Ajinca (Pelicans) : 12 pds, 10 rbds, 3 pds, 2 contres en 35 mns

: 12 pds, 10 rbds, 3 pds, 2 contres en 35 mns Joffrey Lauvergne (Thunder) : 9 pts, 2 rbds, 2 int en 17 mns

: 9 pts, 2 rbds, 2 int en 17 mns Timothé Luwawu-Cabarrot (76ers) : 3 pts, 1 rbd, 2 pds, 1 int en 14 mns

: 3 pts, 1 rbd, 2 pds, 1 int en 14 mns Joakim Noah (Knicks) : n’a pas joué

L’image : DeMarcus Cousins est un magicien

Le WTF : les supporters de John Stockton sont toujours présents

Tous les scores

Magic – Spurs : 79-107

Cavaliers – Pacers : 113-104

Celtics – 76ers : 116-108

Raptors – Hornets : 90-85

Nets – Bucks : 125-129

Pistons – Mavericks : 98-91

Grizzlies – Pelicans : 91-95

Rockets – Heat : 109-117

Nuggets – Timberwolves : 99-112

Jazz – Blazers : 111-88

Suns – Lakers : 137-101

Thunder – Knicks : 116-105

Clippers – Hawks : 99-84

Warriors – Kings : 109-86