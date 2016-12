Westbrook affole les compteurs, Cleveland assure : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : A Utah, Toronto peut dire merci à Kyle Lowry

Chez le Jazz, Toronto se devait de justifier son statut de deuxième équipe à l'Est. Mais à Utah, meilleure défense de la ligue, les Canadiens n'ont pas eu la tâche si facile. Malmenée, la franchise canadienne s'en est remise à son meneur All-Star Kyle Lowry en fin de match.

Car si DeMar DeRozan a longtemps tenu l'attaque des visiteurs (24pts), les Raptors ont souffert face à des Jazz toujours aussi combatifs. Grâce aux tirs primés de Trey Lyles (19pts, 7rbds en sortie de banc) et à l'activité de Gordon Hayward (23pts), les Mormons étaient même en tête à l'entrée du dernier quart-temps. Le moment choisi par Kyle Lowry pour briller.

Sorti dans le troisième acte se faire recoudre la lèvre, le meneur des Raptors a pris les choses en main pour punir Utah, déjà affaibli à la mène par les absences de Hill et Exum. Auteur d'un 9/10 au tir dans la dernière période, Lowry a tout simplement pris feu, pénétrant vers le cercle à sa guise ou distribuant le jeu à merveille pour ses coéquipiers. Le récital parfait pour un succès 98-104, le 21e de la saison pour Toronto. Utah marque le pas avec une troisième défaite de rang et glisse à la 7e place de la Conférence Ouest.

Le joueur : Russell Westbrook affole une fois de plus les compteurs, la victoire en prime

Le duel entre deux des meneurs les plus chauds de la ligue Isaiah Thomas / Russell Westbrook a tenu ses promesses. Si "IT" n'a pas à rougir avec ses 34 points et 10 passes, Westbrook a livré un nouveau match titanesque pour mener le Thunder à un succès de prestige à Boston. Incandescent, le numéro 0 d'OKC s'est encore chargé de tout, et dans les grandes largeurs : 45 points (à 13/25 au tir, 14/16 aux lancers-francs), 11 rebonds et 11 passes décisives.

C'est le 14e triple-double de la saison pour l'ancien d'UCLA. Pour rappel, il s'était arrêté à 18 la saison passée et il reste 52 matches à disputer cette saison…

La stat : 15

Cleveland a obtenu sa quinzième victoire de la saison à domicile, le meilleur bilan de la ligue à la maison (15-2). Contre Brooklyn, les Cavs n'ont pas eu à forcer pour l'emporter de vingt points (119-99), tout en se permettant le luxe de faire souffler les titulaires, tous en dessous des 27 minutes jouées. Les joueurs de l'Ohio ont même un temps mené de 45 longueurs avant de relâcher la pression en fin de rencontre.

Les Français : Premier triple-double de la saison pour Nicolas Batum

Nicolas Batum (Hornets) : 20pts, 11rbds, 10 passes en 39 minutes

Evan Fournier (Magic) : n'a pas joué (blessé au talon)

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 3pts, 4rbds, 3p.d. en 12 minutes

Ian Mahinmi (Wizards) : n'a pas joué (blessé)

Alexis Ajinça (Pelicans) : 5pts, 5rbds, 2 contres en 21 minutes

Rudy Gobert (Jazz) : 13pts, 14rbds en 35 minutes

Boris Diaw (Jazz) : 2pt, 4rbds, 1 passe en 12 minutes

Timothé Luwawu-Wabarrot (76ers) : n'a pas joué

Tony Parker (Spurs) : n'a pas joué

L'image : Giannis Antetokoumpo est fait en chewing-gum

L'action : Harrison Barnes fait tomber les Clippers chez eux à 2,7 secondes de la fin

Le WTF : Quand Steph Curry imite les pas de danseuse de Kevin Durant

Tous les scores

LA Clippers - Dallas 88 - 90

Cleveland - Brooklyn 119 - 99

Boston - Oklahoma City 112 - 117

Detroit - Golden State 113 - 119

Portland - San Antonio 90 - 110

Denver - Atlanta 108 - 109

Utah - Toronto 98 - 104

Phoenix - Philadelphie 123 - 116

Milwaukee - Washington 123 - 96

Memphis - Houston 115 - 109

La Nouvelle-Orleans - Miami 91 - 87

Minnesota - Sacramento 105 - 109

Charlotte - Chicago 103 - 91

Orlando - LA Lakers 109 - 90