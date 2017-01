Westbrook, snobé par les fans, n'est pas dans les titulaires du All Star Game

La superstar de Cleveland LeBron James débutera le mois prochain pour la 13e fois de sa carrière le All Star Game, dont les dix titulaires ont été dévoilés jeudi avec un absent de marque, le phénomène Russell Westbrook. James aura à ses côtés dans le cinq majeur de la conférence Est son coéquipier de Cleveland Kyrie Irving, DeMar DeRozan (Toronto), Jimmy Butler (Chicago) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)."King James" a reçu plus d'1,9 million de votes lors de cette consultation organisée auprès des amateurs de basket dans le monde entier, des joueurs NBA et des journalistes spécialisés.

L'équipe de la conférence Ouest sera composée de deux joueurs de Golden State, Stephen Curry et Kevin Durant, de James Harden (Houston), d'Anthony Davis (La Nouvelle-Orléans) et de Kawhi Leonard (San Antonio). Westbrook, meilleur marqueur du Championnat qui collectionne les "triple doubles" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus), a été plébiscité par le collège des journalistes, mais n'est arrivé qu'en troisième position à son poste dans la consultation du public (1,5 M de votes).

Le meneur d'Oklahoma City devrait tout de même disputer le All Star Game le 19 février à La Nouvelle-Orléans. Il devrait en effet figurer dans la liste des remplaçants qui seront sélectionnés par les trente entraîneurs de NBA le 26 janvier. Aucun Français ne figure parmi les titulaires, mais le pivot d'Utah Rudy Gobert pourrait être retenu comme remplaçant.