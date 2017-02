Le capitaine de Pau-Orthez, JK Edwards, contrôlé positif au cannabis

Avant le match contre Cluj, que le pivot américain n'a pas disputé en raison d'une douleur inguinale, "j'ai commis, quelques jours avant ce match et pour la première fois de ma carrière, l'erreur de consommer un produit inscrit sur la liste des produits dopants", écrit JK Edwards, qui était absent du groupe palois mercredi à Ostende, en Belgique.

"L'absorption de ce produit avait uniquement pour but de me relaxer et en aucun cas de me doper (puisque médicalement je n'étais pas apte à jouer), précise-t-il. "Qu'importe, le mal est fait puisqu'à l'issue de ce match, mon nom a été tiré au sort pour participer au contrôle antidopage et puisque la FIBA m'a récemment informé que ce contrôle était positif", a poursuivi le joueur qui a présenté ses excuses les plus sincères et les plus embarrassées au monde du basket français "pour ma regrettable négligence et pour l'image négative qu'elle pourrait véhiculer".

Edwards, qui indique connaître les risques encourus, espère une certaine clémence de la part des instances, rappelant qu'il n'a jamais été contrôlé positif durant toute sa carrière.

Le pivot béarnais, âgé de 34 ans, est un vieux routier des parquets français depuis son arrivée dans l'Hexagone en 2004 à Quimper. Cette saison, il tournait à 5,6 points et 4,6 rebonds de moyenne par match, en 18 minutes de temps de jeu.