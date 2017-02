Monaco toujours seul, Strasbourg se rebiffe

Les Monégasques, qui ont pu compter sur un groupe homogène (11 joueurs ont marqué), n'ont jamais été inquiétés par une équipe du Portel limitée techniquement et sur le plan individuel, seul Hassell ayant dépassé les dix points (16). Avec 16 victoires en 18 rencontres, Monaco compte trois succès de plus que son suivant immédiat, Chalon-sur-Saône, en déplacement difficile dans la salle de Pau-Orthez, 3e et qui rejoindrait les visiteurs en cas de victoire dimanche.

Vendredi, Nanterre a consolidé sa présence dans le carré de tête en allant s'imposer avec autorité (88-74) chez son poursuivant Villeurbanne, le champion en titre. L'Asvel a d'ailleurs été rejoint à la 5e place par Strasbourg, vainqueur autoritaire d'une équipe du Mans qui a marqué presque la moitié de paniers en moins que la SIG. Paris-Levallois, qui a bien géré contre Antibes (86-67), se trouve aussi dans ce groupe qui comprend également Gravelines, battu sur son parquet par Dijon (87-89). Enfin, Limoges, seulement 11e après avoir pourtant dominé le championnat en 2014 et 2015, se déplace à Cholet, 14e, lundi.