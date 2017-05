Playoffs de Pro A : Un choc ASVEL - Monaco en quart de finale, remake de la finale 2016

Pour terminer septième, le champion en titre devait espérer une défaite du Portel sur le parquet de Cholet, qui n'avait plus rien à jouer. Mais l'étonnant promu a pulvérisé (84-43) une équipe choletaise démobilisée et déjà submergée à la pause (52-15). L'Asvel et Le Portel terminent avec le même bilan - 19 victoires pour 15 défaites - mais le club nordiste bénéficie d'un meilleur point-average (+13) au regard de leurs deux confrontations. Villeurbanne avait remporté le match aller à domicile (75-64) mais au retour Le Portel avait vaincu la "Green Team" avec un écart bien plus large (82-58).

L'ESSM croisera donc la route de Chalon-sur-Saône (2e) lors des quarts de finale. Dans le Top 6, l'ordre était déjà figé avant cette ultime journée. Nanterre (3e) a remporté à domicile le derby francilien contre le Paris-Levallois (90-81), son futur adversaire en playoffs.

Monaco en patron à Strasbourg

Monaco s'est imposé à Strasbourg (92-85), quatrième au classement, qu'il pourrait croiser lors des demi-finales si la SIG élimine Pau-Orthez (5e), battu à Dijon (82-85). Le club de la Principauté termine avec un bilan de 30 victoires (pour seulement 4 défaites) et trois matches d'avance sur l'Elan chalonnais, son dauphin, qui s'est pour sa part imposé contre Le Mans (97-94).

Orléans (avant-dernier), et Nancy (dernier), étaient déjà condamnés à la descente en ProB. Leurs succès respectifs à Limoges (101-81) et contre Hyères-Toulon (96-91) n'y changeront rien.