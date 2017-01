Pro A : Limoges recrute l'intérieur américain Bernard James

James, 31 ans (2,08 m), passé par l'Université de Florida State (drafté en 2012 par Cleveland), présente un profil atypique. A 17 ans, il s'est engagé dans l'armée, servant en Afghanistan puis en Irak avant de retrouver les parquets universitaires américains.

Gros défenseur et bon rebondeur, James a disputé 95 matches de NBA avec les Mavericks sur trois saisons et découvert les championnats chinois (Shanghai) et turc (Galatasaray). James est la deuxième recrue du CSP après la signature il y a dix jours du meneur américain au passeport bosnien J.R. Bremer, 36 ans.