Strasbourg : Jerel McNeal engagé une saison

L'arrière-ailier américain Jerel McNeal a signé un contrat d'une saison en faveur de Strasbourg, a annoncé mardi le club alsacien de ProA sur son site internet. Agé de 30 ans, le joueur de 1,91 m vient comme la dernière pièce du puzzle de la future équipe de Vincent Collet, à l'issue d'une intersaison mouvementée (huit départs, sept arrivées).

"Le profil polyvalent et la force de percussion de McNeal offrent une belle complémentarité avec David Logan et Michael Dixon. C'est un joueur qui va très fort au panier, un excellent défenseur et un grand voleur de ballons, il a des mains rapides et a toujours été reconnu dans ce secteur", jubilait l'entraîneur.

Le joueur a tenté plusieurs fois sa chance en NBA. C'est finalement Phoenix qui lui a offert une opportunité avec six matches en fin de saison 2014-2015. Il a effectué une partie de sa carrière en D-League à Bakersfield, avec un passage en Chine, puis à l'Aris Salonique et finalement à Bamberg.

McNeal arrivera au plus tard au début de la semaine prochaine à Strasbourg.