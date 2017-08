U16 : Les Bleus sacrés champions d'Europe

"Après l’Équipe de France féminine U16 c’est au tour des garçons de briller et de rapporter une médaille d’or à la France. Une fois de plus le travail de formation réalisé par la FFBB et par l’ensemble des comités, des ligues et des clubs français est à l’honneur", s'est félicité Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB sur le site de la fédération.