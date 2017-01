ANTERSELVA - Encore trop forte, l'Allemagne remporte le relais féminin devant la France

Et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Le refrain commence à être connu sur le circuit féminin, et ça doit sérieusement commencer à agacer les Françaises. Comme à Poklujka et à Ruhpolding, l'Allemagne l'a emporté à Antholz-Anterselva, signant sa troisième victoire en autant de relais cette saison. Sa dauphine est toujours la même. La France. Composé d'Anais Chevalier, Justine Braisaz, Anais Bescond et Marie Dorin-Habert, le relais bleu a de nouveau terminé 2e. À 24'' de l'escouade germanique.

Plus d'infos à suivre...