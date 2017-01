Individuel d'Anterselva : Martin Fourcade a dû se contenter de la deuxième place

Pas de 11e victoire cette saison pour Martin Fourcade. Mais un 13e podium en 14 courses individuelles, tout de même. Auteur d'un 18/20 sur le 20km individuel d'Antholz-Anterselva, le Français a été battu pour 41'' par Anton Shipulin. Le Russe a commis une faute de moins (19/20) pour s'offrir la 9e victoire de sa carrière. Le podium est complété par l'Ukrainien Sergey Semenov (19/20, +54''), dont c'est le premier podium cet hiver.

Si Martin Fourcade efface les records un par un, certaines statistiques continuent à lui résister. Depuis qu'il survole son sport, jamais il ne s'est imposé dans la station italienne, redoutée pour son altitude élevé (1600m). Sa seule victoire ici reste une mass-start disputée le 22 janvier 2011. Soit la saison précédant le premier de ses cinq gros globes consécutifs. Avant la mass-start de dimanche, la série court donc toujours, la faute, d'ailleurs, à un habitué des lieux. Commettant sa seule faute lors de son deuxième tir couché, Shipulin a pu compter sur un ski solide (3e temps à 46'' de Fourcade, une nouvelle fois le plus rapide) pour signer sa cinquième victoire à Antholz, où il a donc engrangé plus de la moitié de ses succès. Il s'agit également de sa toute première victoire sur un 20km.

Petit globe en vue pour Fourcade

À défaut d'ajouter un 60e succés à son palmarès, Fourcade, qui a fauté sur son deuxième couché et son premier debout, a conforté son avance au classement du petit globe grâce à ce 106e podium en carrière. Vainqueur de l'épreuve d'ouverture à Ostersund, le Français possède 24 points d'avance sur Shipulin avant le 3e et dernier 20km individuel, celui des Mondiaux d'Hochfilzen (9 au 19 février). Confortable pour celui dont le gain du classement général semble déjà assuré, et qui a l'opportunité (en cas de carton plein) de dépasser le record de globes remportés par Bjoerndalen (25 contre 21 pour le Français).

Fillon Maillet laisse échapper le podium sur son dernier tir

Les autres Français n'ont pas été loin de signer une course réussie. Quentin Fillon Maillet (15e à 2'28'') peut s'en vouloir. Fort du 4e temps sur les skis, le Français était bien parti pour signer son premier podium de la saison avant de commettre deux erreurs sur son dernier tir debout (17/20 au final). Simon Desthieux signe un bon top 20 (18e avec un 18/20). Jean-Guillaume Béatrix (23e, parfait au couché mais trois fautes au debout), Simon Fourcade (26e, 17/20) et Fabien Claude (37e, 16/20) rentrent aussi dans les points.