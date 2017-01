Infographie - Bjoerndalen peut s’inquiéter : Martin Fourcade met tous ses records en danger

Les superlatifs commencent à manquer pour qualifier les performances de Martin Fourcade, cet hiver en particulier. La star française du biathlon, vainqueur à Ruhpolding le week-end passé, a signé son dixième succès cette saison, sur 13 courses disputées. Pour autant, le record en la matière n’est toujours pas tombé dans l’escarcelle du Français. La faute à la saison 2005 monstrueuse d’Ole Einar Bjoerndalen. Cette année-là, le Norvégien avait signé 12 victoires en un hiver. Une performance que le Français peut égaler dès ce week-end en cas de doublé vendredi et dimanche à Anterselva. Et même exploser après les Mondiaux (du 9 au 19 février) avec quatre rendez-vous de Coupe du monde encore prévus (Pyeongchang, Tyumen, Kontiolahti, Holmenkollen).

Mais ce n’est pas l’unique marque que le Français pourrait rapidement faire tomber. L’autre record de la légende norvégienne qui risque de tomber cette saison concerne les globes obtenus par les deux hommes. Avec 16 globes de discipline et 5 gros globes du classement général, Fourcade possède un total de 21 trophées sur sa cheminée. Et si, comme la saison passée, il réussit le Grand Chelem (général, sprint, poursuite, individuel et mass start), il verra son total passer à 26. Soit un de plus que Bjoerndalen, qui en possède 25 (6 gros globes et 19 petits globes).

Vidéo - Malgré ses fautes au tir, Fourcade a fini par écoeurer ses rivaux 06:52

Les succès en Coupe du Monde sur le moyen terme ?

Au-delà des Mondiaux de février, qui pourraient achever la consécration de Fourcade, c’est le nombre de victoires en Coupe du Monde qui semble être le record le plus compliqué à aller chercher. Avec 94 victoires, le Norvégien est encore loin devant le Français et ses 59 victoires. Il n’empêche, avec son rythme actuel, Fourcade peut espérer le dépasser d’ici trois saisons. Sachant que Fourcade n’a "que" 28 ans, rien d’impossible. Encore faut-il rester sur une moyenne de dix victoires minimum par hiver. Mais la suprématie du natif de Céret est telle que plus rien ne paraît impossible.