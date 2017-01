On attendait Martin Fourcade et c'est Quentin Fillon Maillet qui a surgi, à la deuxième place !

Pour la première fois de la saison, Martin Fourcade a enchaîné deux courses sans victoire. Deux jours après sa 2e place lors du 20km individuel, le leader de la coupe du monde s'est classé 5e de la mass start d'Antholz-Anterselva, dernière course avant les Mondiaux d'Hochfilzen (9 au 19 février).

Côté français, la vedette lui a été volée par Quentin Fillon Maillet. Auteur d'une course remarquable (19/20), le natif de Champagnole a été battu par le Norvégien Johannes Boe au terme d'un joli mano a mano dans le dernier tour.

Vidéo - Quentin Fillon Maillet a sprinté pour la victoire dans la mass start 02:39

Après un 4/5 sur son premier tir couché, Fillon Maillet n'a plus commis d'erreurs derrière la carabine, lui permettant, à l'entame du dernier tir d'intégrer le groupe de tête (Boe, Svendsen, Bjoerndalen, Fourcade et Béatrix). Seuls lui et Boe ont alors fait le plein. La victoire ne pouvait plus leur échapper.

5e podium en carrière pour Fillon Maillet

Se sachant moins rapide au sprint, Fillon Maillet a essayé de décramponner le puissant Norvégien en effectuant toute la seconde partie de la dernière boucle en tête. En vain. Boe s'est accroché. Et s'est logiquement imposé au sprint pour signer la première victoire de sa saison, la 12e de sa carrière. Le tout assorti d'un 20/20.

Battu dans des circonstances semblables à sa 2e place sur la mass-start de Ruhpolding il y a deux ans, Fillon Maillet glane son premier podium de l'hiver, et le 5e de sa carrière. Une belle réaction après un début de saison très irrégulier. Samedi, il avait d'ailleurs craqué sur le dernier tir du relais masculin, finalement 7e.

Coupable de deux fautes sur son dernier tir (trois au total), Fourcade a réalisé un gros dernier tour pour remonter de la 8e à la 5e place. Une relative contre-performance pour celui qui compte 10 victoires sur les 15 premières courses individuelles de la saison. Pas de quoi entamer vraiment son avance au général, qui s'élève à 276 sur Anton Shipulin, 3e de la mass-start deux jours après sa victoire sur le 20km.