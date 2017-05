Fracture de la clavicule pour Anaïs Chevalier, renversée à vélo par une voiture

"J'agrandis la liste qui me faisait tellement peur depuis la reprise de l'entraînement. Je suis en colère. Automobilistes, nous sommes à poil quand on fait du vélo!! Merci de ne pas jouer avec nos vies. J'ai de la chance de m'en sortir avec 'seulement' une fracture de la clavicule et une grosse frayeur. Retour prématuré de stage donc, et immobilisation pour un petit moment", a écrit sur le réseau social la jeune biathlète de 24 ans, qui a également posté une photo d'elle, tout sourire, avec un bras en écharpe.

Anaïs Chevalier a été la révélation de la saison dernière côté français avec un premier succès en Coupe du monde lors de la poursuite de Nove Mesto. Elle a également obtenu deux médailles lors des Mondiaux de Hochfilzen, deux bronzes sur le sprint et le relais.