Mondiaux 2017 - Dopage: la Russe Ekaterina Glazyrina suspendue

La Russe Ekaterina Glazyrina, qui devait participer à l'épreuve de sprint des Mondiaux de biathlon à Hochfilzen vendredi, a été suspendue sine die pour des soupçons de dopage, a annoncé la Fédération internationale de biathlon (IBU). Cette suspension n'est pas liée à des faits portant sur les Mondiaux eux-mêmes mais est motivée par les conclusions du rapport McLaren, qui a dénoncé en décembre un système de dopage institutionnalisé en Russie.

Selon l'IBU, Glazyrina fait partie des sportifs dont les échantillons auraient pu être falsifiés par la Russie afin de dissimuler la présence de substances interdites. Cette pratique a été dénoncée par le rapport McLaren. Glazyrina est suspendue "en attendant que l'IBU détermine si elle a ou non violé les règlements antidopage", a indiqué l'IBU dans un communiqué. La Russe a été remplacée par sa compatriote Irina Uslugina dans l'épreuve de sprint programmée vendredi après-midi aux Mondiaux.

Contexte tendu

Cette suspension intervient au lendemain des débuts du Mondiaux dans une ambiance rendue très lourde par l'ombre du dopage. Mercredi soir, la police autrichienne a perquisitionné l'hôtel de l'équipe du Kazakhstan et a saisi de nombreux produits médicaux et des médicaments. En outre, une vive tension a opposé jeudi les biathlètes russes et le numéro un mondial de la discipline, le Français Martin Fourcade, qui les a souvent critiqués sur la question du dopage.

Vidéo - Martin Fourcade quitte le podium en pleine cérémonie, énervé par les Russes 00:42

Les Russes ont accusé le Français d'avoir sciemment fait tomber l'un des leurs, Alexander Loginov, de retour d'une suspension de deux années pour dopage. Fourcade, lui, a quitté le podium lorsqu'ils sont venus récupérer leur médaille de bronze. La question du dopage est brûlante pour l'IBU depuis les révélations du rapport McLaren. En ce qui concerne le biathlon, ce rapport accusait 31 Russes de dopage.

Sous la pression des autres biathlètes, dont Fourcade, qui lui reprochaient son manque de sévérité, l'IBU a décidé mercredi de créer un groupe de travail afin de durcir ses sanctions en cas de dopage. En outre, la Russie s'est vu retirer mercredi l'organisation des Championnats du monde 2021 de biathlon, initialement prévus à Tyumen.