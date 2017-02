Martin Fourcade en bronze sur le sprint, l'Allemand Doll champion du monde

Deux jours après la polémique franco-russe du relais mixte, Martin Fourcade n'a pas totalement réussi à se remettre dedans. Troisième du sprint 10 kilomètres samedi à Hocfilzen, le Français est parvenu à aller chercher une deuxième médaille, en bronze cette fois, après l’argent obtenu jeudi en ouverture de ces Mondiaux 2017. L'or attendra encore.

Auteur de deux fautes (1 au couché et 1 au debout), le tenant du titre après son sacre à Oslo l'année dernière a trouvé plus fort que lui lors de cette première course individuelle et devra se contenter de ce podium. Le titre de champion de monde est lui revenu à l'Allemand Benedikt Doll au terme d’un duel au couteau avec Johannes Boe. En tête après le dernier tir, le Norvégien a perdu tout son capital lors du dernier tir et concédé le titre pour sept dixièmes sur la ligne. C’est la première fois de sa carrière que l’Allemand remporte une course et par conséquent un titre de champion du monde.

Plus d'infos à suivre...