Mondiaux Hochfilzen: L’or en poche, Martin Fourcade va pouvoir chasser Ole Einar Bjoerndalen en paix

Cela ne ressemble pas vraiment au tempérament du garçon, mais avant le début des Mondiaux, Martin Fourcade confiait avoir pour objectif l’obtention d’une seule médaille d’or, à Hochfilzen. Ceci par prudence plus que par manque d’ambition. La polémique intervenue avec le clan russe suite au relais mixte lui a coûté beaucoup d’énergie, à en croire Stéphane Bouthiaux, l’entraîneur de l’équipe de France : "Avec la pression qu’on a eu suite aux événements du relais mixte, on était tendu avant le départ du sprint mais avec la médaille de bronze, on s’est détendu hier".

Cette breloque obtenue samedi en sprint a donc eu des effets thérapeutiques sur le Français. L’accolade qu’il a donné à Anton Shipulin, après la course de samedi, l’a certainement apaisé aussi. C’est donc un Martin Fourcade relâché, en jambe sur ses skis et souverain au tir (19/20) qui s’est illustré ce dimanche sur la poursuite, qu’il a aisément remporté. Le Catalan, histoire de clore définitivement toute cette histoire, n'a pas eu d'état d'âme après son dixième titre individuel aux Mondiaux : "Je n’avais aucune revanche à prendre, j’adore mon sport et je vis de ma passion" a-t-il simplement déclaré.

Vidéo - Au tir comme sur les skis, Fourcade a prouvé qu'il était le patron 02:30

À un titre du record de Bjorndalen aux Mondiaux

L'or en poche, le Pyrénéen va pouvoir aborder la suite des Mondiaux l’esprit plus léger, avec le sentiment du devoir déjà accompli. Titré trois fois en quatre courses possibles l’année dernière à Oslo, le Français peut encore égaler son record personnel de médailles dans un Mondial. Il lui faudra pour cela remporter l'une des deux courses individuelles restantes.

Mais un seul titre lui suffirait pour égaler le Norvégien Ole Einar Bjorndalen, plus gros palmarès individuel de l’histoire des Championnats du monde, avec onze titres individuels. A 43 ans, le vétéran des biathlètes a prouvé qu’il était encore dans le coup en s’adjugeant le bronze sur la poursuite, signant au passage une 45e médaille aux Mondiaux, relais compris. Habitué à être chassé par ses adversaires, Fourcade reste le chasseur avec Bjorndalen. Le Français peut dégainer dès jeudi, sur l'individuelle. Carabine en main.