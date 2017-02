Pression sportive et climat de tension extrême : Fourcade va-t-il tenir ?

Martin Fourcade en fait-il trop ? La star française du biathlon, la star du biathlon tout court, d'ailleurs, est plus que jamais en première ligne à l'heure d'aborder samedi le sprint, sa première épreuve individuelle dans ces Championnats du monde. Rarement un champion aura dû porter un tel poids sur ses épaules avant un rendez-vous majeur. Cible de la concurrence parce qu'il la domine de la tête et des épaules, il doit aussi (surtout?) assumer désormais une véritable tempête extra-sportive. Dans le clan tricolore, on ne cache pas une certaine crainte de voir ce contexte peser sur le rendement du double champion olympique.

Déjà crispé avant ces Championnats du monde d'Hochfilzen, le climat est devenu franchement étouffant après le relais mixte, première course de ces Mondiaux 2017. Entre l'accrochage sur la piste au passage de relais entre Fourcade et sa nouvelle bête noire, Alexandr Loginov, le refus des Russes de serrer la main du Français sur le podium et la passe d'armes entre Fourcade et Anton Shipulin, c'est peu dire que la journée de jeudi a fait monter encore un peu plus la température entre le leader de la Coupe du monde et le clan russe. Elle était pourtant déjà proche de l'ébullition.

Vidéo - Martin Fourcade quitte le podium en pleine cérémonie, énervé par les Russes 00:42

" C'est possible qu'il ait laissé des plumes mais c'est un risque qu'il accepte "

Martin Fourcade pourrait choisir de se focaliser sur ses objectifs personnels, mais depuis toujours, il refuse de mettre de côté l'image de son sport. D'où sa guérilla ouverte avec l'équipe de Russie. Ce n'est pas sans effets, car si la Fédération internationale de biathlon semble prête à donner des gages en matière de lutte contre le dopage (elle a suspendu vendredi la Russe Ekaterina Glazyrina, dont les échantillons auraient pu être falsifiés par la Russie afin de dissimuler la présence de substances interdites), Fourcade n'y est sans doute pas pour rien. "On est heureux que notre meilleur athlète soit autant impliqué pour que son sport reste propre", a d'ailleurs confié à l'AFP le porte-parole de l'IBU, Peer Lange.

Reste qu'à force de monter sur tous les fronts, Fourcade pourrait se fragiliser. C'est la crainte du Directeur technique national du ski tricolore, Fabien Saguez. "C'est possible qu'il ait laissé des plumes mais c'est un risque qu'il accepte. Il faut qu'on arrive à dégonfler cette tension pour que tout le monde se relâche. Parce qu'avec ses prises de position et son statut, les tensions sont plus fortes dans ce genre d'événement." Même s'il est phénoménal depuis le début de l'hiver, même s'il est le plus fort, Martin Fourcade sera plus que jamais l'homme à battre. Sa chute ferait plaisir à certains, et pas que pour des raisons sportives.

Vidéo - Fourcade-Shipulin : Embrouille pendant la conférence de presse 00:39

Fourcade : "C'est trop facile de faire comme si rien ne se passait"

Mais le principal intéressé est fermement décidé à tout assumer. Il l'a encore martelé après le relais mixte. "Je suis un grand garçon et je peux vivre avec ça, a-t-il assuré. On ne peut pas dire: 'on n'est pas content', sans agir. Aujourd'hui, je prends mes responsabilités comme je l'ai fait dans le passé. C'est trop facile de faire comme si rien ne se passait. On est tous responsables." Pour résumer, il a utilisé une expression à la Juppé, qui n'avait d'ailleurs pas porté bonheur à l'ancien Premier ministre : "je suis droit dans mes bottes", a clamé le biathlète français.

S'il gagne dans ce contexte samedi, Fourcade sera plus haut que jamais. Stéphane Bouthiaux y croit, et ne semble pas trop s'alarmer de tout ce brouhaha autour des questions extra-sportives. "Cela peut lui pomper un peu de jus mais il est capable de s'en nourrir, juge l'entraîneur des Bleus. Ce genre de situation ne peut pas être anodine mais quand il est touché, il rebondit très fort, je ne me fais pas de souci." Une chose est sûre : samedi après-midi, à Hochfilzen, il ne sera pas question que de sport. Dans l'esprit de Martin Fourcade, c'est aussi l'image du biathlon qui se joue dans ces Mondiaux. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais s'il y en a bien un qui peut (sup)porter tout ça, c'est sans doute lui.