Suivez les Mondiaux de en intégralité et en direct vidéo sur Eurosport Player

Comment suivre les Mondiaux de Hochfilzen en direct vidéo ?

Eurosport 1 diffuse en direct l’intégralité des championnats du monde 2017 de biathlon, du jeudi 9 au dimanche 19 février. Les Mondiaux ont lieu tous les ans, sauf les années olympiques. Cette année, c'est la dernière grande répétition avant les JO de PyeongChang. Les biathlètes seront à Hochfilzen, non loin de Kitzbuhel, au coeur du Tyrol autrichien, comme en 1978, 1998 et dernièrement en 2015.

A Oslo, l'an passé, la France avait brillé de mille feux avec 11 médailles. Martin Fourcade est reparti avec 5 breloques : 4 en or et 1 en argent. 6 pour Marie Dorin-Habert : 3 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Et enfin 3 pour Anaïs Bescond : 1 en or et 2 en argent.

Le programme complet des Mondiaux

Mardi 8 : cérémonie d'ouverture

Jeudi 9 février : Relais mixte (2x6 km + 2x7,5 km) à 14h45

La France défendra son titre gagné avec Anaïs Bescond, Marie Dorin-Habert, Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet.

Vidéo - Victoire de la France en relais mixte des Mondiaux 01:30

Vendredi 10 février : Sprint dames (7,5 km) à 14h45

Samedi 11 février : Sprint messieurs (10 km) à 14h45

Martin Fourcade défendra un titre qu'il a remporté deux fois dans sa carrière : en 2016 à Oslo et en 2012 à Ruhpolding.

Dimanche 12 février : Poursuite dames (10 km) à 10h30 et Poursuite messieurs (12,5 km) à 14h45

Avec trois titres et une médaille d'argent, Martin Fourcade sera aussi le favori de cette course où il défendra également son titre.

Vidéo - Sans rival, Fourcade a réalisé un véritable cavalier seul 02:27

Mercredi 15 février : Individuelle dames (15 km) à 14h30

Jeudi 16 février : Individuelle messieurs (20km) à 14h30

Martin Fourcade est triple tenant du titre dans cette spécialité (2013, 2015 et 2016). Inutile de dire qu'il sera là aussi le grand favori, ainsi que Marie Dorin-Habert, elle aussi tenante du titre.

Vidéo - Fourcade remporte l'individuelle aux Mondiaux 02:23

Vendredi 17 février : Relais dames (4x6 km) à 14h45

Samedi 18 février : Relais messieurs (4x7,5 km) à 14h45

C'est le seul titre que Martin Fourcade et Marie Dorin-Habert n'ont pas gagné aux Mondiaux. Mais là où Dorin a gagné le plus de médailles avec 4 en argent (2011, 2012, 2015 et 2016) et 1 en bronze (2009). Les Bleus avec Fourcade ont fini 9e l'an passé.

Dimanche 19 février : Mass start dames (12,5 km) à 11h30 et Mass start messieurs (15 km) à 14h45

C'est le titre individuel qui n'a pas rapporté Martin Fourcade avec lui l'an passé, avec le relais. Il a été sacré une fois sur cette discipline en 2012 et argenté l'an passé derrière Johannes Boe, qui l'a empêché de faire le Gra,d Chelem. A charge de revanche ?