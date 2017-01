Marie Dorin-Habert arrache le podium sur le sprint d'Oberhof

Un podium pour commencer l'année. Marie Dorin-Habert a accroché vendredi la troisième place du sprint d'Oberhof, 4e étape de la Coupe du monde. Et ce, en dépit d'une faute réalisée au tir debout (9/10). La Lyonnaise a terminé devant sa compatriote Anaïs Chevalier (4e) mais derrière Kaisa Mäkäräinen (2e) et Gabriela Koukalova, qui a signé sa troisième victoire de la saison après la poursuite d'Östersund et la mass start de Nove Mesto.

Parfaite au tir, Koukalova, qui restait sur une victoire dans la dernière course de l'année 2016 mi-décembre (mass-start de Nove Mesto) s'est offert son 15e succès en Coupe du monde avec 21"3 d'avance sur Makarainen (2 fautes) et 24" sur Dorin-Habert (1 faute).

Dahlmeier absente

En l'absence de Laura Dahlmeier, qui a préféré alléger son programme à un mois des Mondiaux d'Hochfilzen (9-19 février) et ne fera son retour que dimanche pour la mass-start, les trois biathlètes montées sur le podium en profitent pour se rapprocher de l'Allemande au classement général de la Coupe du monde.

Koukalova, tenante du gros globe de cristal, obtient son troisième succès de l'hiver.