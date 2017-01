Marie Dorin-Habert parachève la folle journée française en s'adjugeant la poursuite

Mais quel samedi pour les sports d'hiver français ! Après Tessa Worley et Alexis Pinturault en ski alpin et Martin Fourcade chez les hommes, c'est au tour de Marie Dorin-Habert, 3e du sprint vendredi, de s'imposer sur la poursuite 10km femmes d'Oberhöf, samedi en Allemagne. Malgré un vent violent, la Française a signé un superbe 18/20 pour s'offrir son deuxième succès de la saison, après le sprint d'Östersund.

Comme en Suède, elle devance le duo Gabriela Koukalova-Kaisa Mäkäräinen, la Tchèque étant cette fois la dauphine de la Tricolore.

Gabriela Koukalova et Marie Dorin-Habert ne cessent de se croiser. Contrairement à Östersund, pour la première épreuve de la saison, c'est la Tchèque qui s'est élancé en tête pour cette poursuite d'Oberhof et c'est elle qui a fini par craquer. Dans des conditions compliquées qui ont poussé certaines filles à manquer leurs cinq balles, elle a pourtant longtemps semblé en mesure de résister au retour de ses adversaires, se montrant propre au tir (1 sur les 3 premiers tirs) malgré une grosse tension, au point de devoir s'accroupir entre deux tirs pour se détendre les muscles.

La remontée de Bescond

Mais elle a fini par céder. D'abord une première au 3e passage sur le pas de tir, de quoi permettre le retour de Marie Dorin-Habert. Et, sous la pression, la Tchèque est encore partie à la faute au dernier passage, à deux reprises. Une de plus que la Française qui n'a connu aucune difficulté à conserver ses trente secondes d'avance lors du dernier tour, se permettant même de profiter pour son deuxième succès de la saison.

Et, comme un bonheur n'arrive jamais seul, les Français ont encore réussi une jolie performance d'ensemble, à l'image de la 5e place d'Anaïs Bescond. Parti pourtant en 15e position, la Tricolore a été très précise au tir pour réussir une grosse remontée. De son côté, Anaïs Chevalier devra se contenter de la 9e place, la faute à un dernier tir complètement raté (0-5 !). Mais ces résultats permettent à la France de revenir à égalité avec l'Allemagne en tête de la Coupe du monde. Et ce dimanche, la mass-start promet une belle empoignade dans la course au dossard jaune de leader, puisqu'elles sont quatre (Koukalova, Mäkäräinen, Dahlmeier et Dorin-Habert) à se tenir en vingt points.