Même avec une faute au tir, Martin Fourcade a plané sur la poursuite 12,5km

Le cavalier seul a repris pour Martin Fourcade. Le Français a renoué samedi avec la victoire en Coupe du monde, en remportant la poursuite 12,5 km à Oberhof, en Allemagne. Il s'est ainsi rattrapé de sa contre-performance en sprint la veille, où il avait terminé 8e et n'était pas monté sur le podium pour la toute première fois de sa saison, après une série de sept victoires en huit courses.

Le double champion olympique, qui conserve le maillot jaune de leader du classement général, a largement distancé ses poursuivants, l'Allemand Arnd Peiffer et l'Italien Dominik Windisch complétant le podium. En véritable patron de la discipline, il augmente encore son avance sur la concurrence compte-tenu de la course très moyenne d'Anton Shipulin (15/20) et de l'absence de Johannes Boe, malade.