Sprint d'Oberhof: Fourcade hors du podium, Eberhard vainqueur

Pour la première fopis de la saison, une course de la Coupe du monde de biathlon s'est achevée sans Martin Fourcade sur le podium. irrésistible depuis le début de la campagne 2016-2017, le glouton tricolore a connu un coup d'arrêt jeudi lors du sprint d'Oberhof, la première épreuve de l'année 2017, en se contentant de la huitième place.

C'est seulement la deuxième course individuelle de l'hiver qui échappe au Français, après la poursuite d'Ostersund, dont il avait terminé troisième, lors de l'étape inaugurale de la Coupe du monde début décembre. Fourcade débute donc moins bien 2017 qu'il avait terminé 2016: il avait signé sept victoires en huit courses individuelles cet hiver avant les fêtes de fin d'année et son plus mauvais résultat était donc jusque-là une troisième place.

Fourcade limite la casse

Jeudi, il a payé cash sa faillite au tir debout. Après un sans-faute au tir couché, le double champion olympique a manqué trois des cinq cibles sur son deuxième tir. Même avec un remarquable temps de ski, il ne pouvait plus espérer ni la victoire ni même le podium. Dans des conditions venteuses, Julian Eberhard s'est montré beaucoup plus précis ave cun 9 sur 10 au tir. L'Autrichien s'est imposé devant le Tchèque Michal Slesingr, et l'Italien Dominik Windisch.

Il n'a pourtant manqué qu'une dizaine de secondes à Martin Fourcade pour finir sur le podium. Il a terminé à 51 secondes du vainqueur, mais à moins de 11 seulement de Dominik Windisch. Malgré tout, avec cette huitième place, le Français limite la casse au classement général de la Coupe du monde. Son premier poursuivant, le Russe Anton Shipulin s'est classé hors du top 20 (3 fautes lui aussi) et le Norvégien Johannes Boe, malade, a préféré renoncer à l'étape allemande, à un mois des Mondiaux d'Hochfilzen, en Autriche.