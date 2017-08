Bonne entame pour les Bleus aux championnats d’Europe Longines de saut d’obstacles

Dès 8h45 ce matin, les meilleurs cavaliers européens se sont élancés sur l’épreuve de chasse des championnats d’Europe de saut d’obstacles. Ce premier test dans lequel la rapidité est de mise permet de déterminer les écarts de points entre les cavaliers pour la suite de la compétition. Aujourd’hui, c’est le Suédois Peder Fredricson qui a été le meilleur avec son cheval H&M All In. Plus rapide que tout le monde sans avoir renversé la moindre barre, le vice-champion olympique de Rio de Janeiro est donc provisoirement en tête du championnat. À domicile, la Suède est pour le moment troisième.

Un temps en tête de l’épreuve grâce à un excellent parcours, les champions olympiques par équipes français Kevin Staut et Rêveur de Hurtebise*HDC sont cinquièmes après ce premier acte. Lui aussi sans faute, le Tricolore Roger-Yves Bost sur Sangria du Coty est pour le moment douzième. Avec une barre de tombée chacun, les Normands Pénélope Leprévost et Mathieu Billot sont respectivement dix-huit et vingt-huitièmes. Ces scores placent la France à une bonne deuxième place provisoire, une performance dont le chef d’équipe national Philippe Guerdat s’est félicité, tout en rappelant que la route est encore longue : “C’est sûr que c’est une bonne entame pour ces championnats d’Europe. […] Pour demain, il faut vraiment se mettre dans la tête que nous mettrons les pendules à zéro et que nous avons une Coupe des nations à disputer.”

La compétition par équipes se poursuivra donc demain sur le Stade Ullevi, en plein coeur de Göteborg.