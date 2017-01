Oscar de la Hoya arrêté pour conduite en état d'ivresse

"Un véhicule de marque Land Rover a été stoppé pour vitesse excessive par une patrouille du peloton autoroutier de Californie", ont-elles indiqué. "Le policier a senti une forte odeur d'alcool" lorsque le conducteur a ouvert sa vitre, ont-elles précisé. De La Hoya, 43 ans, a été brièvement interpelé, avant d'être remis en liberté.

Champion olympique en 1992, De La Hoya a remporté des titres dans six catégories de poids différentes durant sa carrière entre 1992 et 2008, conclue sur un bilan de 39 victoires, dont 30 avant la limite, pour six défaites. Il est désormais à la tête de Golden Boy Promotions, l'un des promoteurs américains les plus importants. Il avait reconnu en 2011 et 2013 avoir des problèmes d'addiction à l'alcool.