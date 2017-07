Vers une revanche Anthony Joshua - Wladimir Klitschko à Las Vegas le 11 novembre

Ça promet ! Anthony Joshua et Wladimir Klitschko devraient se retrouver sur le ring pour un nouveau combat très attendu, le 11 novembre prochain à Las Vegas. Le promoteur Eddie Hearn, qui s'occupe des intérêts de Joshua, l'a annoncé à Sky Sports. "Je suis allé à Las Vegas pour obtenir ma licence de promoteur là-bas, a indiqué le promoteur anglais mardi. J'ai rencontré les dirigeants de MGM et de la T-Mobile Arena, Vegas est en pole et la date du 11 novembre est celle que l'on a fixée".

Le 29 avril dernier à Wembley, Joshua était venu à bout du cadet des frères Klitschko à la onzième reprise d'un combat mémorable.