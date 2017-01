Après l'Arc, Golden Horn paterne !

Found envoyée au haras il y a peu, Trêve grosse pour la première fois mais pas encore mère, le dernier premier bébé d'Arc date de 2015 et se nomme Solesili, fils de Solémia et Dansili et poulain éventuellement attendu en piste cette année pour les Frères Wertheimer et Carlos Laffon-Parias. L'année précédente accueillait déjà l'encore inédite fille de Danedream et de Frankel, une pouliche baptisée dans l'or pur du nom Nothing But Dream. Nouvellement étalon en Irlande après un premier jet au Japon, Workforce est le dernier mâle à avoir remporté le Prix de l'Arc de Triomphe, un succès qui date de 2010 et qui emboîtait le pas sur ceux des extraordinaires Sea the Stars et Zarkava.

Fils de Cape Cross, tout comme le dernier étalon cité, il est naturel de lui souhaiter autant de réussite au haras que ce dernier. Père de Harzand, Taghrooda, Zelzal ou encore Sea the Moon, Sea the Stars officie à Gilltown Stud pour le Prince Aga Khan, tandis que notre sujet Golden Horn stationne à Dalham Hall Stud pour Darley.



Vainqueur du derby d'Epsom, du Coral-Eclipse, de l'Irish Champion Stakes et de l'Arc, et désormais papa, Golden Horn met en avant de par cette naissance l'élevage de Deerfield à Newmarket où la première heureuse maman s'est délivrée. Le foal de sexe masculin est issu de la jeune La Dorotea, propre soeur du récent souvenir deauvillais Jemayel et qui a partagé également le même utérus, celui de Nawal en l'occurrence, que le vainqueur de l'Hollywood Gold Cup, Mast Track.