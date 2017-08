AUS : Hartnell n'est pas mort !

S'il est parvenu, alors encore jeune poulain, à faire de Doncaster, Newmarket ou encore Ascot de formidables terrains de jeu, y emportant aussi bien le Queen's Vase, succès de Listed illustré ici, que le gradé Bahrain Trophy, ses rencontres avec les illustres Prince Gibraltar, Postponed ou encore Kingston Hill ne furent pas des plus étincelantes, et l'animal fils d'Authorized prit l'avion pour la grande île, l'Australie comme nouvelle aventure, et Rosehill comme formidable bac à sable. Sous l'étendard conquérant Godolphin, Hartnell s'est décidé à devenir un homme. Lauréat du BMW pour sa première année de champion incontestable, il était parvenu à confirmer ce succès de haut grade par un suivant il y a de cela un peu moins d'un an, les Turnbull Stakes de Flemington, par plus de trois longueurs, lui revenant. Depuis, plus de succès. La dame de fer, la grande Winx, effrayante faucheuse, par sept fois déjà, a enflammé la pelouse et éteint ses envolées. Cinquième puis second de la belle dans le Cox Plate qu'il convoite toujours aussi courageusement cette année, il fut également son ombre à trois reprises sur l'herbe de Randwick. Le voilà de retour. Sous la selle de Craig Williams qu'il découvrait alors, dans les jumelles de James Cummings qu'il apprivoise jour après jour, le noble eunuque s'est fait guerrier à Caulfield ce samedi, s'adjugeant sans vergogne les Lawrence Stakes et signant ainsi la fin d'un bien trop long crépuscule. Bientôt, l'horizon Cox Plate prendra naissance sous les rayons du soleil. Hartnell ne manque pas d'espoir. L'avenir lui appartient.