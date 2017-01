AUS : la crack Winx, toujours Maiden !

Elle reste sur treize victoires consécutives, la grande majorité de ces succès obtenus les flancs pressés par les bottes de Hugh Bowman. Elle reste sur une sanction pourvue d'indifférence, huit longueurs, huit pur-sang fantômes absents de son sillage, et un doublé dans le fameux Cox Plate, rare épreuve australienne à l'écho international naturel.

Elle a remporté les Caulfield Stakes, entre autres groupes 1 distribués sur les distances de 1500 à 2200 mètres.

Idole du peuple australien, son génie tardivement devenu incontestable fait l'unanimité aussi bien chez les bipèdes pourvus de passion que chez les boxeurs kangourous, les gourmands koalas et les stridentes perruches ondulées. La ferveur prend nos coeurs, ces presque deux années de règne à l'autre bout de la planète ne pouvant nous laisser indifférents, et s'il y avait un regret, un léger soupire, il serait celui de la distance, la jument n'ayant fait ses preuves qu'entre quatre vagues de l'Océan Indien.



Mais alors, d'où vient ce titre de Maiden ? Cette affirmation, à travers ce mot, à travers mes doigts tapotant le clavier, et mes neurones, donc, que la crack Winx est vierge de victoires ?

Treize succès consécutifs, dix-sept depuis ses débuts à l'âge de deux ans. Mais en coulisse, l'anonymité des pelotons des Barrier Trials. Ce mardi matin, heures australiennes, Winx a terminé troisième d'un de ces entraînements organisés.

Sur 900 mètres et sur la piste de Rosehill Gardens, la star de l'écurie de Chris Waller s'est fait facilement battre par le sublimissime Music Magnate, une somptuosité noire auteure d'un succès sur le sprint au meilleur niveau en mai dernier, et devançait son nouveau compagnon de cour Arod, celui-là même qui tutoyait un jour la croupe de Solow à Goodwood, lorsque Endless Drama, également de la famille Waller, finissait avec davantage d'élan sur le disque et lui subtilisait une seconde place fraîchement assurée. Il avait humé la croupe de Gleneagles lors du succès de ce dernier dans les Guinées, il aura eu le mérite ce mardi matin de porter son souffle au-delà des naseaux magnifiques de la crack.



Annoncée dans un nouveau Trial pour la fin du mois, exercice filmé et accompagné qu'elle ne remportera pas si l'on en croit ces statistiques effroyables que sont ses treize défaites en autant de sorties matinales, la fille de Street Cry fera son grand retour à Randwick sur les rapides Apollo Stakes du 11 février prochain dont elle détient la dernière édition. Que la saison commence !