AUS : les cieux, la terre, et Winx.

Elle en ferait presque aimer le lundi.

De retour à la compétition en cette première soirée de début de semaine australienne, en cette première matinée pour nous européens, Winx n'a pas manqué son rendez-vous avec le succès, se montrant tout aussi ponctuelle. En quelques foulées rases, quelques frappés de sabots légers, la crack de l'autre bout du monde quittait un peloton mené par The Flying Dutchman pour rejoindre au poteau les nez célèbres d'Overdose, de Frankel et de Phar Lap, invaincus tout comme elle en quatorze tentatives consécutives. Dans son regard, l'horizon Black Caviar et ses vingt-cinq succès. Encore mirage, la légende du sprint s'atteint par paliers : relever le défi de Brigadier Gerard, Man o'War et Pretty Polly. Soutenir l'expression de Cigar, Ormonde, Ribot et Citation... Il ne s'agit plus de se faire un nom. Mais de le hisser dorénavant le plus hautement possible.



Sous la selle de son fidèle Hugh Bowman, l'élève de Chris Waller s'est envolée. Aussi incapable de vaincre à l'entraînement, elle ne sait être terrestre l'après-midi. Shiraz menant la troupe sur les 1400 mètres des Apollo Stakes, talonné par celui qui incarnait ce joli rôle de challengeur à savoir Endless Drama, futur troisième, future victime de la crack, celle-ci adoptait son sillage dès la courbe ultime, la chaleur de ses flancs sur les premières portions droites, et humait un air neuf de tout souffle chaud jusqu'au disque de Royal Randwick. Par deux longueurs et les trois quarts d'une autre, la dame brune s'est échappée du retour séduisant du Schtroumpf Hartnell. Ce sont quatre longueurs supplémentaires qui la séparent à terme de celui qui connut en piste le fort beau Gleneagles.



Assurément prête pour une nouvelle saison, Winx aura bien des pages vierges à écrire cette année. Le 25 février prochain, elle reprendra la plume à l'occasion des Chipping Norton Stakes où elle tentera de se succéder à elle-même. Ensuite, l'on parle des LONGINES Queen Elizabeth Stakes, cette même épreuve qui souriait à notre cher Reliable Man en 2013.



Vive Winx !