AUS : Oscietra, future idole australienne !

Vendredi 9 décembre à Flemington, Oscietra, premier enfant de la légendaire et invaincue Black Caviar, remportait son tout premier galop d'essai public face à cinq concurrents et sur une distance n'excédant pas les 800 mètres. Satisfait de son travail, son entraîneur David Hayes, un membre du Hall of Fame australien à qui l'on doit notamment le champion Better Loosen Up, titré de la Japan Cup et du Cox Plate entre autres grands succès, parlait d'une nouvelle chevauchée publique en fin d'année, celle-ci déterminant la date de sa toute première sortie officielle.

La cavalcade eut lieu ce matin à Flemington, la nouvelle princesse australienne se voulant encore plus convaincante, encore plus rapide, séduisant même son cavalier dépêché pour l'occasion : à savoir un certain Luke Nolen, celui-là même qui menait la légendaire "Nelly" par vingt-deux fois à la victoire.

Examen réussi ! Oscietra devrait être sur le programme de la réunion du 1er janvier prochain disputée à Flemington, en ligne droite et face à des concurrentes de son sexe. Un premier essai officiel que relevait avec brio son illustre mère le 18 avril 2009.

Déjà, l'on pense grand et évoque le futur. Tandis que Black Caviar découvrait le plus haut niveau qu'au bout de sa huitième sortie, Oscietra est d'ores et déjà pressentie pour être de la partie dans le groupe 1 Blue Diamond Stakes qui aura lieu le 25 février prochain à Caulfield.

La fille aurait-elle pour ambition de dépasser la mère ?

Si l'on en croit son nom, l'Osciètre se voulant être autant un type d'esturgeon que l'appellation de sa production, l'on pourrait penser que la pouliche vise au moins aussi bien. Ne nous en déplaise !