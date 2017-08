AUS : Winx pimente les Warwick Stakes !

Elle remportait son tout premier Trial il y a une semaine, la voilà lauréate de justesse ce week-end. Des trois longueurs et demis qui séparaient le meilleur pur-sang du monde de ses adversaires dans cette épreuve Warwick Stakes l'an dernier, et notamment d'un certain Hartnell qui s'est offert une ligne droite séduisante ce même samedi sur une autre piste d'Australie, il n'est resté cette fois plus qu'une tête, une frayeur, un frisson, un gros ouf de soulagement. Car l'écart entre Winx et ses challengeurs s'est fait cette fois au départ, la crack assoupie dans sa stalle se permettant un clin d'oeil à la belle Zarkava. En retard sur un parcours où la pédale se veut enfoncée sur l'accélérateur, l'épreuve de Randwick n'excédant pas les 1400 mètres, la partenaire de Hugh Bowman a tout de même trouvé les bons appuis sur les dernières foulées, ajustant de son visage tendre les Foxplay et Ecuador déjà en sueur à l'idée de se faire renommer Upset. Ouf ! La brunette de Chris Waller est venue chercher un nouveau succès, pressée d'être à octobre où le traditionnel Cox Plate de Moonee Valley l'attend. Vivement !