AUS : Winx tutoie Pretty Polly

L'époque, le climat, la carrière, les saisons même, diffèrent. La feue légende du début du siècle dernier cumulait les succès de prestige depuis ses premiers pas à l'âge de deux ans jusque son échec parisien, une deuxième place dans le Conseil Municipal, gravant son doux nom de pouliche tenace dans les épreuves aujourd'hui encore réputées Cheveley Park Stakes ou 1000 Guinées britanniques entre autres grandes victoires. L'idole contemporaine, la Pretty Polly australienne, elle aussi invaincue lors de sa première année de compétition, sera battue dès la deuxième sortie de son année classique, et n'enclenchera l'inépuisable compteur qu'au 16 mai 2015, à l'aube de sa quatrième année de vie.

Quinze victoires successives. Winx ressort des livres les exploits de Man O'War, Buckpasser ou encore Brigadier Gerard, enterrés encore bien près du sol, inoubliables cracks masculins. Et l'élégante Pretty Polly, donc, que le Curragh irlandais met à l'honneur chaque année au plus haut niveau, la grande demoiselle Minding se voulant son dernier fruit.



Son quinzième succès, Winx l'a emporté hier à Randwick. Cette piste qui accueillait déjà sa rentrée il y a moins de deux semaines, et désormais cinq de ses dix groupes 1. De retour au top niveau et sur le Mile, l'élève de Chris Waller affrontait neuf pur-sang allant de trois à sept ans, chevaux réputés pour la plupart. Seule trois ans engagée, lauréate des Crown Oaks et décevante lors de son retour en piste face déjà à la légende le 13 février, Lasqueti Spirit a été la meilleure de tous. D'une longueur, elle devance le rentrant Who Shot Thebarman, compagnon d'écurie de la lauréate, et se montre digne du sillage de l'associée de Hugh Bowman, manifestant un respect à la reine d'une courbette de deux longueurs.

Deuxième la dernière fois, Hartnell, champion Godolphin, déçoit à la huitième place, les jambes devenues molles en fin de parcours.



Ce samedi, placée à mi-peloton, progressant à l'extérieur de ses adversaires dans l'ultime tournant, leur prenant tout espoir à trois cents mètres du but, Winx a remporté le groupe 1 Chipping Norton Stakes, succédant à la Winx de quatre ans, la surpassant même d'une demi-longueur de distance. L'édition précédente, néanmoins, avait été nettement plus rythmée, la ligne droite plus disputée.

Elle devrait revenir sur nos écrans le 18 mars prochain pour une nouvelle tentative de doublé dans les George Ryder Stakes sur l'herbe de Rosehill. Vivement !