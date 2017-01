Cravache d'Or : Christophe Soumillon en tête !

Le premier janvier signe chaque année un éternel recommencement. Des 300 victoires de Pierre-Charles Boudot, événement incroyable de la saison passée, il ne reste d'ores et déjà plus que quelques grands souvenirs : l'année 2017 est vieille de 31 jours dorénavant, et la course à sa Cravache d'Or est lancée tambour battant.

Guerrier inoxydable, Christophe Soumillon, huit fois titré du bâton doré, s'est lancé dans une reconquête acharnée. Un neuvième sceptre, et surtout, un nouveau record, plus fort que le dernier, plus marquant que les 300 de PC.

Mais le jockey belge est talonné. Victorieux à vingt-deux reprises, le dernier datant de ce lundi à Cagnes-Sur-Mer sous la selle de Porsenna, il ne devance son cadet que de deux succès. Pierre-Charles Boudot, grâce à l'envolée du jeune Elusive Blue samedi à Pornichet, comptabilise à ce jour pas moins de vingt triomphes sur le sol français cette année.

Troisième, Maxime Guyon est déjà là, grand jockey qu'il est.



Absents des pistes ce mardi, nos deux lutteurs seront de retour à cheval sur la côte méditerranéenne mercredi 1er février !