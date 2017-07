Deauville : Qemah part en mission !

Habituée aux râles échappés de son partenaire Gregory avec qui elle surgissait de l'obscurité de la Grotte pour s'emparer d'Ascot, puis de Deauville, Qemah s'apprête à quérir un second Prix Rothschild, dépouillée de son ami cette fois. Une vertèbre touchée, plaqué au sol soudain lors de la lutte du Grand Prix de Saint-Cloud, le jockey de la casaque Al Shaqab se reforge en coulisses. En lumière, et en santé, Cristian Demuro s'annonce en équilibre sur la belle. Sur la lancée de son succès applaudi dans les Duke Of Cambridge Stakes, Qemah s'annonce cette fois sur la pelouse normande face à championnes cadettes et aînées. Usherette, qui a la gueule de l'emploi, bien capable de l'emporter aussi, s'est abonnée au bronze depuis son retour du premier mai. À Chantilly comme à Royal Ascot, la bleue Godolphin s'est inclinée face aux foulées Al Shaqab, aux coursiers Jean-Claude Rouget. La talentueuse nous dessinera-t-elle encore un manifeste complexe d'infériorité ?

Seront au départ huit autres challengeuses. Roly Poly, figurante Coolmore, digne fille de Misty For Me, remportait il y a deux semaines les Falmouth Stakes à Newmarket. Persuasive n'a jamais fait sourciller Alice Springs à l'occasion de sa première défaite survenue en septembre à l'occasion des Matron Stakes. Elle n'est plus réapparue en piste depuis. Pourtant, elle n'est autre que pensionnaire de John Gosden, et complice de Lanfranco Dettori.

Realtra, pour Roger Varian, et Arabian Hope, pour Saeed bin Suroor, n'ont pas de titres à brandir mais seront portées par nos jockeys français, nos dernières cravaches dorées.

Dans nos écuries, ce matin, les demoiselles et dames Furia Cruzada, Siyoushake, Via Ravenna et Dame du Roi s'activent aussi. À Deauville, rendez-vous est pris !