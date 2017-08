Deauville : Un vrai rival pour Signs Of Blessing !

Épinglant à la voie lactée ses successifs succès, des étoiles à l'éclat saisissant, la Coventry, le Phoenix, la Commonwealth Cup pour toujours soleils étincelants, Caravaggio le magnifique rencontra pour la première fois le ciel voilé de Newmarket en cette nuit de July Cup, et le décollage n'eut pas lieu. Quatrième seulement, les sabots terrestres soudainement.

Ce dimanche, le prodige O'Brien sera-t-il prêt à un nouveau lancement ?

Traversant le channel pour la côte normande et la mythique Deauville, l'animal rencontrera le tenant élancé sauvagnonnais, Sir Signs Of Blessing, maître de Deauville, héros du dernier Prix Maurice de Gheest au trophée à nouveau disputé. Sous la selle du fidèle Stéphane Pasquier, scruté aux jumelles par le mentor François Rohaut, le digne fils d'Invincible Spirit rencontrera enfin rival à sa mesure, lui qui n'a jamais craint l'affront. À Baden-Baden, Ascot plusieurs fois, et Sha Tin, le champion de Mme Isabelle Corbani a représenté la France, une fois victorieux, toujours incroyable.

Lauréat du Saint-Georges pour son retour au mois de mai, hors de la lutte par la suite dans l'épreuve des King's Stand Stakes, Signs Of Blessing retrouve Deauville qui l'adoubait champion. Face à lui, les jeunes Caravaggio déjà conté, Bound For Nowhere, estampillé Wesley Ward - faut-il en rajouter ? - et le formidable Fas, bébé de l'écurie Pia Brandt, petit oiseau du Prix Sigy.

Plus âgés et également attendus, Rosa Imperial, invaincue dominatrice du Ris-Orangis et The Right Man, maître de l'Al Quoz Sprint, n'abandonneront pas sans se battre.



Excellent dimanche à tous !