Gold Luck, Terrakova : inoubliée Goldikova !

Désormais absente de nos vibrations quotidiennes puisque retirée des pistes depuis l'achèvement de la saison 2011, Goldikova n'est pas pour autant légende oubliée. Trois événements tournant autour de son aura ont déjà eu lieu en cette année 2017 : sa sacralisation américaine, la crack de l'écurie Freddy Head étant honorée d'une place dans le Hall of Fame, la réussite de sa soeur Gold Luck, ultime produit de la désormais au repos Born Gold, et enfin, depuis mardi de cette semaine, la victoire tonitruante de sa première fille Terrakova dans le groupe 3 Prix Cléopâtre. Du même âge, et dotées d'un talent certain pour la course, la tante et la nièce Wertheimer & Frères ont toutes deux un sacré coup à jouer dans la prochaine édition du Prix de Diane LONGINES qui aura lieu dans un tout petit peu plus de trois semaines maintenant.

Le 8 juin 2008, l'épreuve des reines de Chantilly avait révélé au monde l'incroyable Zarkava, et le manque de tenue de la déjà formidable mileuse Goldikova, peu adepte des cérémonies trop longues donc, et alors pourtant courageuse troisième à la corde. Il y a six ans, déjà, la petite soeur Galikova subissait ses hormones dans le sillage de la belle Golden Lilac.

De vengeance familiale, il n'est pas question. Zarmitan, fils de Zarkava, encore inconnu de nos jumelles et touché par la masculinité, ne sera bien évidemment pas au départ du championnat des pouliches 2017.

Olivier Doleuze et Criquette Head : voilà une autre époque, et le souvenir de l'ultime succès de la casaque des Frères dans le Prix de Diane. Egyptband, élue Miss du nouveau millénaire, laissera-t-elle enfin son règne aux héritières bleues et blanches ?